“Interpretar valores de incidência de casos reportados sem considerar outros indicadores de risco epidemiológicos, a distribuição geográfica e que diferentes países detetam diferentes percentagens do total real de casos é errado e levou à adoção de políticas desadequadas que, sem contribuir de forma relevante para prevenir a transmissão, têm consequências negativas a nível socioeconómico, político e diplomático”, pode ler-se no documento.

De acordo com os investigadores Vasco Ricoca Peixoto e Alexandre Abrantes, do Centro de Investigação em Saúde Pública, a adoção pelas autoridades britânicas do número de casos por cem mil habitantes nos últimos 14 dias como o principal critério de risco epidemiológico “não reflete corretamente a gravidade da epidemia no país” e penaliza a “política de testagem abrangente” adotada em Portugal.

Como alternativa, o barómetro covid-19 da ENSP recomenda a inclusão de outros indicadores, nomeadamente, “subdeteção de caso, política de testagem, políticas de testes diagnósticos, gravidade dos casos, medida pelas taxas de mortalidade, morbilidade, internamento geral e em unidades de tratamento intensivo, e distribuição geográfica dos casos”.

Particularizando a análise destes parâmetros e com recurso a estudos de instituições britânicas, como o Imperial College London e a London School of Hygiene and Tropical Medicine, os especialistas relembram que Portugal “deteta cerca de 80% dos casos reais de covid-19″, acima de outros países europeus, e que o país “tem um dos níveis de testagem por habitante mais elevado a nível europeu”, superior a Itália, Espanha ou Alemanha.