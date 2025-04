A experiência mais comum é uma capacidade reduzida de compreender outras pessoas, especialmente em situações ruidosas, o que pode afetar a forma como a pessoa interage com a família e com os amigos, dificultando a aprendizagem na escola e/ou o desempenho das suas funções no local de trabalho. Mas quando não tratada atempadamente, a perda auditiva pode levar a um declínio cognitivo acelerado, aumentando, por exemplo, o risco de demência e doença de Alzheimer.

A dificuldade em ouvir implica um esforço extra do cérebro, que se vê obrigado a compensar a falta de informação sonora. Esse esforço excessivo desvia a atenção e a capacidade mental de outras funções cognitivas essenciais.

"A audição é um sentido vital para a nossa conexão com o mundo e para a manutenção da nossa saúde cerebral," afirma Carla Antunes, audiologista da Widex. "Ignorar a perda auditiva é negligenciar a saúde do nosso cérebro e aumentar o risco de problemas cognitivos a longo prazo."

Além do impacto cognitivo, a perda auditiva não tratada pode levar a:

Isolamento social: A dificuldade em participar em conversas e atividades sociais pode levar ao isolamento e à solidão, aumentando o risco de depressão e ansiedade.

Problemas de saúde mental: A frustração e o stress causados pela dificuldade em ouvir podem contribuir para o desenvolvimento de problemas de saúde mental.

Fadiga, dores de cabeça e exaustão: O esforço constante para ouvir (especialmente em ambientes de grupo) pode levar à fadiga, exaustão e desenvolvimento de cefaleias, o que afeta a qualidade de vida.

Risco aumentado de quedas: A perda auditiva pode afetar o equilíbrio e a consciência espacial, aumentando o risco de quedas, especialmente em idosos.

Para além disso, é possível relacionar também a perda auditiva com uma maior tendência para sofrer de hipertensão, insónias, vertigens, tensão muscular, stress e disfunção sexual.

De acordo com a audiologista "É fundamental que as pessoas estejam conscientes dos sinais de perda auditiva e procurem ajuda profissional o mais cedo possível. Um diagnóstico precoce e o tratamento adequado, assim como o uso de aparelhos auditivos adequados, podem prevenir muitas das consequências negativas associadas à perda auditiva não tratada."

Aproveite este dia para repensar a sua saúde. Se sente que tem dificuldades auditivas, atue aos primeiros sinais e não adie mais. Procure aconselhamento profissional e/ou marque um exame auditivo.