A mesma garantia foi dada também pelo Ministério do Ambiente, em comunicado. Segundo um estudo divulgado ontem, mais de 6.500 casos anuais de cancro na bexiga, cerca de 5% de todos os casos na Europa, incluindo em Portugal, podem ser atribuídos à exposição a químicos (trihalometanos) na água potável.

De acordo com os resultados do estudo Portugal está entre os países em que a concentração de trihalometanos (THM) compostos tem picos que ultrapassam o máximo de 100 microgramas por litro permitidos na União Europeia (UE) e que estão também estipulados na legislação nacional.

Os dados compilados pelo estudo indicam, no entanto, que a concentração anual média de THM na água da torneira em Portugal é de 23,8 microgramas por litro, menos do que em Espanha, Inglaterra, Grécia e Irlanda, mas mais do que nos restantes países do centro e norte da Europa.

Ouvido pela Lusa o presidente da ERSAR garantiu que é residual a percentagem do composto nas estações de tratamento de água, que é resultante do processo de desinfeção, e acrescentou que os valores mais elevados foram detetados no sul do país, nomeadamente no Alentejo.