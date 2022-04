Cerca de três dezenas de enfermeiros concentraram-se hoje no Hospital de Portimão, no Algarve, para exigir que sejam cumpridas as promessas de contabilização dos pontos para a progressão nas carreiras e de justiça remuneratória.

