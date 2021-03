"O Comando Territorial de Castelo Branco, através do Posto Territorial da Sertã, ontem, dia 2 de março, encerrou um estabelecimento de restauração e bebidas com quatro pessoas no interior por incumprimento das normas decretadas pelo Estado de Emergência, na Sertã", informa a Guarda Nacional Republicana (GNR) em comunicado.

"Na sequência de uma denúncia que dava conta de um estabelecimento aberto onde se encontravam a ser servidas refeições, os militares da Guarda deslocaram-se de imediato para o local tendo apurado que no seu interior encontravam-se três pessoas a almoçar e a consumir bebidas", acrescenta.

"Esta ação culminou com a identificação dos clientes presentes no local, juntamente com o proprietário do estabelecimento", lê-se ainda.

"Perante o incumprimento das medidas contra a pandemia COVID-19, foram elaborados quatro autos de contraordenação, um ao proprietário por inobservância do dever de encerramento do estabelecimento e três por incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário", conclui a nota.

A pandemia de COVID-19 já matou 15.649 pessoas no país, que tem pouco mais de 17 milhões de habitantes.

Em Portugal, morreram 16.389 pessoas dos 805.647 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

Desde o início da campanha de vacinação, em 06 de janeiro, já foram administradas mais de 1,3 milhões de doses, segundo o Governo.