A mensagem provocou pânico no grupo de amigos de Luca, todos moradores de Roma. As duas amigas não sabem onde foram infetadas.

"Estivemos em Ibiza (Espanha) e depois seguimos para a Sardenha. Quando voltamos para casa (Roma) a 11 de agosto, algumas amigas que estiveram connosco em Ibiza informaram que testaram positivo".

De acordo com uma investigação do Serviço de Saúde, o vírus foi importado na Sardenha por um grupo de turistas romanos procedentes das Baleares (Espanha) e de Mykonos (Grécia). Muitos deles ficaram assintomáticos e podem ter infetado ainda mais pessoas.

Uma festa está no olho do furacão. Mais de 500 jovens reuniram-se numa discoteca de Porto Rotondo para um evento com a presença de um DJ de Roma. "O grande problema é que não sabemos quantas pessoas estiveram em contacto com os que estiveram na festa de 9 de agosto", afirmaram Roberto e Melania Rossi, dois turistas em Porto Rotondo entrevistados pelo jornal La Stampa.

A região da Sardenha anunciou na segunda-feira um plano para rastrear e encontrar todas as pessoas que compareceram à tal festa. Um trabalho difícil, pois esta região do noroeste do país tem um aeroporto internacional e está entre os pontos da Europa com o maior número de voos privados.

A Sardenha não é a única região afetada por contágios importados. Na província de Como, na Lombardia (norte), as autoridades de saúde registaram nove casos positivos entre jovens de 18 a 21 anos. Alguns deles regressaram de uma viagem à Croácia.

De acordo com o balanço mais recente do ministério da Saúde, a idade média dos novos casos passou de 68 para 39 anos. O número de testes positivos entre os menores de 19 anos multiplicou por 10.

A Itália anunciou no domingo o encerramento de todas as discotecas e a obrigação do uso de máscara em locais públicos muito frequentados entre as 18h00 e as 6h00.