O Projeto DOMINO é um projeto financiado pela EU (1.4.2021-31.3.2023), que visa fornecer conhecimento e educação aos atuais e futuros profissionais de ação social e de saúde para a prevenção e intervenção precoce da violência doméstica através do desenvolvimento de uma aplicação móvel e curso on-line para profissionais de saúde. O objetivo a longo prazo é prestar cuidados às vítimas, aumentando o seu bem-estar físico e mental e providenciar tratamento aos agressores. O projeto DOMINO é desenvolvido em cooperação com cinco parceiros europeus: Turku University of Applied Sciences, University of West Attica, Escola Superior de Enfermagem de Lisboa (ESEL), Turun Ensi- ja Turvakoti Ry e a parceria técnica com Riga Technical University que desenvolveu a aplicação DOMINO.

Em Portugal, a ESEL participou no projeto Dominó através da presença das Professoras Luísa Sotto-Mayor e Maria Anabela Ferreira dos Santos.

Existem três objetivos principais que levam a alcançar os principais resultados do projeto. O primeiro objetivo é fornecer os melhores conhecimentos e práticas disponíveis na prevenção de violência doméstica através do desenvolvimento de um quadro pedagógico. O segundo objetivo é melhorar a precisão e o conteúdo direto dos materiais de treinamento e educação para os atuais e futuros profissionais sociais e de saúde, criando um curso online de acesso aberto (5 ETCS). O terceiro objetivo é fornecer uma ferramenta digital fácil de usar para prevenção e intervenção da violência doméstica para profissionais sociais e de saúde atuais e futuros, criando um aplicativo móvel educacional DOMINO, que será disponibilizado gratuitamente.

Os resultados do projeto são enquadramento pedagógico, curso online e aplicativo móvel DOMINO. A estrutura pedagógica é desenvolvida por meio do mapeamento das necessidades de combate à violência doméstica dos profissionais de assistência social e de saúde e professores de IES em cada país participante, por meio de painéis de discussão de especialistas. Os resultados do mapeamento foram tratados através de uma análise de conteúdo temática. O curso online DOMINO (5 ECTS) foi desenvolvido com base nos resultados e nas discussões entre os vários participantes dos diferentes países envolvidos. O curso online que pode ser acedido em: https://deb.tuas.fi/moodle/course/view.php?id=5domino, estabelece o conteúdo do produto final do projeto e do aplicativo móvel DOMINO. Além disso, o desenvolvimento do aplicativo móvel inclui as configurações funcionais e técnicas, bem como a pilotagem de a aplicação pelos atuais e futuros profissionais sociais e de saúde.

O projeto DOMINO garante que o conteúdo desenvolvido do aplicativo móvel atenda às necessidades e seja relevante para os profissionais da vida profissional, bem como para a educação nas IES. O projeto está fortemente ligado à vida profissional, oferecendo soluções na interface educação e locais de trabalho e garantindo que os futuros profissionais sejam confrontados com questões da vida real já durante os seus estudos e que a aplicação móvel DOMINO desenvolvida (incluindo o curso online) seja relevante nas IES e para a vida profissional. O projeto utiliza pedagogias inovadoras e métodos digitais para ensinar e aprender. O aplicativo móvel DOMINO será uma ferramenta flexível, utilizável e multifuncional para serviços sociais e de saúde estudantes, professores e profissionais.

Os beneficiários finais do projeto DOMINO são as famílias que sofrem com a violência doméstica.

Se pretender encontrar mais informações sobre o projeto DOMINO, visite o nosso site:

https://domino.turkuamk.fi/