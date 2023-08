O significado de ecossistema está relacionado com a noção de equilíbrio, de sustentação e de retroalimentação. É assim quando estamos a pensar na conexão entre os seres e a natureza, em alinhamento com o conceito de subsistência, ou seja, com o conjunto de coisas essenciais para a preservação da vida. Quando algo vai mal, seja em excesso ou em falta, tem-se o desequilíbrio e a instabilidade.

Já as evidências, nesta abordagem, compreendem os conhecimentos que auxiliam a tomada de decisão e a escolha das melhores práticas, de modo a participar todos as pessoas envolvidas, incluindo utentes, familiares, profissionais de saúde e agentes políticos. Assim, as evidências abrangem a experiência do profissional, ou seja, sua perícia clínica; os resultados de pesquisas científicas; a capacidade dos serviços; e os valores e as preferências das pessoas.

Ao escolher o termo ecossistema para referir-se às evidências na enfermagem e na saúde, parte-se do pressuposto de que precisa-se manter o equilíbrio entre todo esse conhecimento e o que é realizado na prática. Também, um equilíbrio entre as necessidades de saúde e as agendas de prioridades de pesquisas, bem como entre as metas e os objetivos das instituições formadoras e prestadoras de serviços à comunidade e os resultados alcançados.

No contexto da saúde global, o ecossistema de evidências objetiva reunir conhecimentos que favoreçam o bem comum e a equidade de acesso às informações. Os últimos acontecimentos causados pela pandemia da COVID-19 ilustram a importância de se manter um ecossistema de evidências para assegurar a continuidade da vida e da humanidade.

O ecossistema de evidências deve contribuir para a tradução de conhecimento para a prática. Experiências exitosas devem ser de conhecimento universal, pois podem ajudar a identificar o que está a contribuir para o sucesso ou fracasso da intervenção. O ecossistema de evidências permite compreender os fluxos, pautados na capacidade e nos recursos dos diferentes sistemas de saúde, para ofertar cuidados mais adequados às necessidades da população.

Assim, o ecossistema de evidências conecta o conhecimento que é produzido no mundo todo, conjuga as diversidades e busca meios para adaptar as intervenções para a saúde, a considerar todos os fatores responsáveis pelo completo bem estar físico, mental e social da humanidade.

O ecossistema de evidências favorece o uso sistemático do conhecimento. Face os desafios da saúde global, como o aumento do número de idosos, de pessoas com doenças crônicas e com distúrbios da saúde mental, bem como a escassez de recursos e desigualdades sociais, é primordial pensar políticas públicas de saúde a partir da ideia da cadeia de relações entre os conhecimentos, produzidos sob a influência de diferentes condições, nos quatro cantos do mundo.

Marcelle Miranda da Silva Ivone Evangelista Cabral