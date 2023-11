A Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica, DPOC, é uma doença respiratória crónica que se caracteriza pela falta de ar, tosse, pieira, aumento da produção de expetoração e fadiga, sintomas que podem limitar a capacidade da pessoa para realizar as atividades diárias normais como tomar um duche, ir às compras ou passear o seu animal de estimação.

O tabagismo é o principal fator de risco da DPOC. Em termos mundiais o aumento no consumo do tabaco é proporcional ao aumento do número de pessoas com a doença.

No entanto o tabagismo não é o único fator de risco. As pessoas expostas a poluição, a poeiras atmosféricas podem desenvolver DPOC, o mesmo acontecendo com a poluição do ar interior das casas, com a utilização frequente das lareiras. A hereditariedade constitui, igualmente, um fator de risco de DPOC.

A 16 de novembro assinala-se o Dia Mundial da DPOC, um problema de saúde com elevado impacto global, sendo a terceira causa de morte no mundo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS). A propósito desta importante efeméride, queremos lembrar que a qualidade de vida das pessoas com DPOC passa, também, por tratar outras comorbilidades que afetam muito o estado de saúde dos doentes.

As comorbilidades da DPOC contribuem de modo significativo para a incidência crescente de mortalidade, bem como para o agravamento dos sintomas, exacerbações, hospitalizações ou pior prognóstico, sendo fundamental a sua rápida identificação, para que haja uma melhoria da saúde e qualidade de vida dos doentes.

A principal comorbilidade da DPOC são os problemas cardiovasculares. Efetivamente, há um aumento do risco cardiovascular e de hospitalização duas a três vezes maior nas pessoas com DPOC, havendo um risco mais elevado de doença arterial coronária, enfarte do miocárdio (EAM), insuficiência cardíaca (IC) e arritmia .

Neste dia Mundial da DPOC, depois de dois anos em que a pandemia começou a assumir uma preocupação enorme e crescente para quem vive com esta patologia, queremos alertar para o facto de que, muitas das pessoas que vivem com DPOC, têm também outras patologias, como as doenças cardiovasculares, que têm um enorme impacto na morbilidade e mortalidade. Por isso, queremos apelar a todos os doentes e cuidadores, para que cumpram as indicações do seu médico assistente, sobretudo no que diz respeito ao tratamento, para evitar exacerbações. Aos profissionais de saúde, queremos pedir atenção redobrada para as doenças concomitantes, de forma a que os tratamentos sejam complementares e contribuam para uma maior qualidade de vida.

Além de ser atualmente a terceira principal causa de morte a nível mundial, a DPOC tem também um grande impacto económico nos sistemas de saúde. De acordo com o relatório de 2022 da Global Iniciativa for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD), o custo total das doenças respiratórias ronda os 6% do orçamento anual para os cuidados de saúde na União Europeia, sendo que a DPOC representa 56% dessa despesa (38.6 mil milhões de euros). O custo advém, sobretudo, do tratamento das exacerbações.

Se sofre ou suspeita que pode sofrer de DPOC, deve procurar sempre aconselhar-se com o seu médico assistente. E a RESPIRA está disponível para apoiar todas as pessoas com DPOC, seus familiares e cuidadores em http://www.respira.pt/#/.

Um artigo de Isabel Saraiva, Presidente da Associação RESPIRA – Associação Portuguesa de Pessoas com DPOC e outras Doenças Respiratórias Crónicas.