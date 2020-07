O primeiro, desenvolvido pela Universidade de Oxford em parceria com o laboratório AstraZeneca, gerou "uma forte resposta imunitária" num ensaio realizado com mais de 1.000 pacientes.

O segundo, apoiado pela Cansino Biologics, provocou uma forte reação de anticorpos em outro ensaio na maioria dos seus cerca de 500 participantes, acrescenta a revista.

Portugal regista hoje mais duas mortes e 135 novos casos de infeção por covid-19, em relação domingo, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim, desde o início da pandemia até hoje registam-se 48.771 casos de infeção confirmados e 1.691 mortes. Lisboa e Vale do Tejo, onde se têm registado vários surtos, regista hoje 24.369 casos, 108 mais do que no domingo.

A pandemia de COVID-19 já provocou 606.605 mortos em todo o mundo, entre os 14.528.490 de casos, segundo um balanço da agência France Presse (AFP) baseado em dados oficiais.

Pelo menos 7.935.600 pessoas conseguiram curar-se da doença, em 196 países desde o início da pandemia, de acordo com dados da AFP, às 12:00.

No domingo, foram registados 4.584 óbitos e 224.583 novos casos em todo o mundo, com o maior número de novos mortos a ser registado no Brasil (716), na Índia (681) e nos Estados Unidos (514).