"A equipa internacional de 13 cientistas encarregada de examinar as origens do vírus chegou a Wuhan, na China, hoje (...) Dois cientistas ainda estão em Singapura para fazer testes" de coronavírus, informou a OMS no Twitter.

A Organização explicou que "todos os membros da equipa foram submetidos a diversos testes e a testes de anticorpos nos seus países de origem".

Dois dos especialistas testaram positivo para anticorpos IgM (imunoglobulinas M), uma forma de anticorpo que o corpo gera em reação ao vírus. Deverão, portanto, serem submetidos a um novo teste para confirmar esses anticorpos e de outra classe, denominada IgG (imunoglobulinas G).

A equipe da OMS é formada por cientistas de diferentes nacionalidades. Os especialistas devem respeitar uma quarentena de duas semanas ao chegar ao país.

A visita é muito delicada para as autoridades chinesas, que querem dissociar-se de qualquer responsabilidade nesta pandemia que já ceifou quase dois milhões de vidas em todo mundo.

A missão, que deveria ter desembarcado na semana passada, foi cancelada no último minuto porque a equipa não apresentou todas as autorizações necessárias.