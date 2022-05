Muitos homens chegam ao consultório surpreendidos e comentam: “Dra., pensava que os homens não tinham doenças da tiroide!”, ou “não sabia que também podia ter problemas da tiroide!”.

Os homens, tal como as mulheres, também podem sofrer de doenças da tiroide, no entanto, estas doenças são mais frequentes no sexo feminino. A probabilidade de as mulheres desenvolverem problemas de tiroide é 5 a 8 vezes superior à dos homens.

As doenças autoimunes são a principal causa das disfunções da tiroide, podendo manifestar-se quer com hipertiroidismo, quer com hipotiroidismo, que é mais frequente.

As manifestações destas disfunções da tiroide são semelhantes em ambos os sexos. Os homens devem estar atentos a diversos sintomas, como o cansaço, apatia, sonolência ou insónias, alterações de humor, oscilações de peso, queda de cabelo, alterações trânsito intestinal (obstipação ou diarreia), palpitações entre muitos outros. Realço, ainda, diminuição da líbido, disfunção eréctil, atraso na ejaculação e até mesmo alterações dos espermatozoides, que podem ser responsáveis pela infertilidade.

Uma vez que são sintomas muito inespecíficos, é fundamental estar atento aos alertas que o nosso corpo nos vai transmitindo e procurar ajuda para poder excluir alguma doença.

O diagnóstico destas doenças é realizado através de uma análise ao sangue simples, rápida e acessível.

Como se percebe, as alterações da função tiroideia têm um impacto muito negativo na qualidade de vida e, por vezes, impossibilitam uma atividade profissional normal. A boa notícia é que, com o início atempado e adequado do tratamento, se verifica uma recuperação gradual da sensação de bem-estar.

Posteriormente, é fundamental a vigilância regular no endocrinologista para a monitorização e correção da terapêutica, se necessário.

É muito importante salientar que o aparecimento de um nódulo no pescoço não pode ser ignorado!

Muitas vezes os doentes referem que, há algum tempo, ao fazer a barba, notaram um nódulo no pescoço que desvalorizaram! Noutras situações descrevem alterações na voz, como rouquidão ou sensação de desconforto no pescoço que se arrasta há vários meses ou anos. Quero reforçar que os nódulos da tiroide nos homens apesar de menos frequentes estão associados a maior risco de malignidade, pelo que a sua avaliação atempada é recomendada.

Perante um nódulo da tiroide, o seu médico irá solicitar a realização de umas análises à função tiroideia e uma ecografia à tiroide, que permitirá caracterizar o nódulo e classificá-lo quanto ao grau de suspeição de malignidade. Posteriormente poderá ser efetuada uma citologia aspirativa (punção) que irá permitir a análise das células que constituem os nódulos. De acordo com os resultados, o endocrinologista e a sua equipa multidisciplinar, optará por fazer vigilância com análises e ecografias, por um tratamento conservador, como por exemplo o iodo radioativo, ou através uma técnica de radiofrequência ou mesmo por tratamento cirúrgico.

Em situações de suspeita ou de malignidade a cirurgia está sempre indicada e em determinados casos pode ainda estar indicado o tratamento complementar com iodo radioativo.

Portanto, apesar de ser homem e destas doenças serem muito menos frequentes, poderá ter alterações das suas hormonas tiroideias e ter necessidade de avaliação por um especialista. Não descure sintomas que podem ser importantes no tratamento atempado, resultando em melhoria significativa da sua qualidade de vida.

Um artigo da médica endocrinologista Inês Sapinho, Coordenadora do Centro de Endocrinologia e da Unidade da Tiroide do Hospital CUF Descobertas e porta-voz da ADTI.