A maioria dos doentes com doença de refluxo não tem esofagite, mas apresenta os sintomas - o ardor ou pirose - e devem, por isso, ser tratados. Nestes casos, trata-se de doença de refluxo sem esofagite ou não erosiva.

No caso do doente não apresentar alterações no esófago visíveis na endoscopia, pode ser feita uma prova terapêutica: são prescritos inibidores da bomba de protões para ver se o doente melhora.

Há outras técnicas, como a PH-metria esofágica de 24 horas que permite com maior acuidade fazer o diagnóstico da doença do refluxo nos casos duvidosos. É uma técnica muito invasiva que obriga o doente a andar com um tubo colocado no nariz até ao esófago. Existem outros exames complementares - como o RX e a manometria esofágica - que podem acrescentar mais dados ao diagnóstico.

O termo azia é uma expressão popular, mas não é um termo médico. Aquilo que se designa de azia varia de doente para doente: para uns é descrito como sendo um ardor no estômago, mas para outros pode ser uma acidez na boca ou a existência de pirose.

Como se trata?

O tratamento é para a vida. Há doentes que precisam de tomar fármacos de forma continua, como os inibidores das bombas de protões.

Os mesmos são eficazes enquanto são tomados. Quando se interrompe a terapêutica, os sintomas podem regressar.

A cirurgia é uma opção terapêutica em caso de o doente ser jovem, embora a mesma não seja de eficácia completamente duradoura, uma vez que pode haver uma recidiva da patologia.

Quando não tratada, a doença do refluxo pode dar origem a manifestações malignas, ou seja, cancro gastroesofágico.

Um artigo do médico António Pinto, especialista em Gastrenterologia no CHULC e no Hospital Lusíadas Lisboa.