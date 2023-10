No âmbito do Programa Gilead Génese, foram atribuídos prémios a projetos de inovação e investigação na área da saúde a várias associações ou organismos espalhados pelo país que promovem ações junto de populações carenciadas ou iniciativas de investigação aplicada.

A cerimónia de entrega dos prémios realiza-se hoje na sede do grupo Impresa e irá incluir um debate com o tema “A inovação como motor da sustentabilidade em Saúde”, com a participação da provedora da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (Ana Jorge), a presidente da organização GRACE - Empresas Responsáveis (Margarida Couto), a diretora do centro de pesquisa Biocant (Joana Branco) e o reitor da Nova School of Business and Economics (Pedro Oliveira).

A esta edição do programa, candidataram-se 71 iniciativas nacionais e foram selecionados oito projetos de investigação e outros cinco de intervenção comunitária.

Na vertente de investigação em oncologia foram selecionados projetos com potencial aplicação clínica nas áreas do cancro da mama metastático e cancro da mama triplo-negativo, da leucemia linfoblástica aguda e, com foco num dos mais recentes tipo de imunoterapia, a terapia com células CAR T.

Na área de investigação em virologia foi reconhecido um projeto que visa a caracterização epidemiológica, clínica e molecular da hepatite delta em Portugal e um outro trabalho de terapia génica com vista à eliminação de células latentes infetadas.

Iniciativas de rastreio, diagnóstico e de ligação aos cuidados de saúde na área das hepatites virais e da infeção por VIH em populações vulneráveis, um espaço de partilha entre pares e de apoio a cuidadores de crianças com cancro, uma app destinada a doentes e cuidadores de pessoas com cancro e um programa de exercício físico para sobreviventes de cancro da mama são os projetos na área de intervenção comunitária que foram selecionados nesta edição.

Criado em 2013, este programa de apoio é, segundo a organização “uma referência na área da responsabilidade social corporativa em saúde, graças ao enorme impacto que tem gerado através da viabilização de diversos tipos de projetos e iniciativas”, tendo atribuído financiamento a 114 projetos, no valor de quase 2,5 milhões de euros.

“Continuamos empenhados em contribuir para a promoção da investigação científica nacional e de iniciativas de intervenção comunitária junto de grupos da sociedade civil em Portugal” e “acreditamos que cada projeto levado a cabo nestas áreas contribuirá, para fazer chegar aos doentes mais e melhor saúde”, disse Ignacio Schoendorff, diretor geral da Gilead Sciences em Portugal, citado em comunicado.