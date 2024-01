“Estou à procura de palavras para descrever esta visita, porque Cabo Verde está a fazer muitos bons progressos em muitos indicadores, como a mortalidade infantil, que caiu significativamente, tal como a mortalidade materna, e os serviços que são disponibilizados à população”, avaliou diretor-geral da OMS, no primeiro de três dias de visita ao arquipélago.

Após visitar o Centro Nacional Telemedicina, no Hospital Agostinho Neto, na Praia, Tedros Ghebreyesus disse que está em Cabo Verde, especialmente para a certificação do país pela erradicação da malária, numa decisão “ainda confidencial” e que será revelada na sexta-feira.

Cabo Verde está há mais de cinco anos sem qualquer caso autóctone de malária (ou paludismo, como também é conhecida a doença).

“Cabo Verde é um dos poucos países que têm feito muitos bons progressos na malária”, salientou o mesmo responsável, que ao início da tarde tinha visitado um centro de saúde no concelho de Santa Cruz, na costa leste da ilha de Santiago.

E destacou o trabalho do país na saúde materna, infantil e dos adolescentes e elogiou as infraestruturas, entre hospitais e centros de saúde, que considera estarem bem estruturados e com “cobertura muito boa”.

“É impressionante, mas não quer dizer que não existem coisas para melhorar, claro que há, mas o que Cabo Verde tem feito é impressionante”, insistiu.

Questionado sobre a primeira impressão que teve de Cabo Verde, Tedros Ghebreyesus disse que está “satisfeito por estar em casa”, porque muitas pessoas o confundem como cabo-verdiano.

“Pensam que sou de Cabo Verde e gosto de ser recebido dessa forma”, brincou.

O ponto alto do programa de visita será na sexta-feira, com a cerimónia de anúncio oficial do resultado da candidatura de Cabo Verde como país livre da malária, numa conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva.

Seguir-se-á uma conferência de imprensa, encontros com a ministra da Saúde, Filomena Gonçalves, com o primeiro-ministro e com o Presidente da República, José Maria Neves, e no final do dia vai participar num evento comunitário de promoção de saúde mental, também na cidade da Praia.

A visita termina no sábado com a participação na sessão solene na Assembleia Nacional de comemoração do Dia de Liberdade e Democracia, que marca os 33 anos em que o país realizou as primeiras eleições multipartidárias.