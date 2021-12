Aproxima-se uma época marcada por festas, emoção, algum stress e muitos assados no forno: o Natal e o Ano Novo, época em que a maioria das pessoas tende a aumentar o peso. De facto, entre novembro e janeiro, estima-se que há um aumento em média 1 quilo, peso que algumas pessoas acabam por nunca o perder.

Para evitar que isto aconteça, siga estas dicas:

Faça atividades físicas com amigos e familiares

Esta época do ano é muito propícia a atividades sedentárias. O sedentarismo pode contribuir para o aumento de peso, especialmente quando a descontração dessas atividades é acompanhada pela ingestão excessiva de alimentos.

Dica: combine ir ver as luzes de natal em família e aproveite para caminhar ou um passeio pela praia com os seus amigos.

Petisque com moderação

Durante esta temporada, lanches pouco saudáveis como biscoitos e outras guloseimas tendem a estar mais disponíveis. Quando as guloseimas são de fácil acesso, é mais provável que ocorram lanches desnecessários.

Dica: sempre que for lanchar pense se está realmente com fome ou gula. No entanto, se estiver mesmo com fome e precisar de um lanche, opte por frutas, frutos secos ou tostas de arroz.

Tenha em atenção às porções

Quando chega o Natal pode ser fácil exagerar no tamanho das porções. Quando come para além do recomendado tende a ganhar peso mais facilmente.

Dica: tente preencher metade do prato com legumes ou salada e seja moderado no momento de se servir com os hidratos de carbono (batata, arroz e massas).

Pratique a alimentação consciente

No meio do stress dos preparativos e das festividades, comer sem se ter

consciência do que se está a ingerir é muito comum. Quando está distraído tende a comer em excesso, levando ao aumento de peso.

Dica: coma conscientemente sem distrações, seja do trabalho, do convívio ou do telemóvel. Quando estiver a comer, saboreie a comida mastigando devagar para que dê tempo dos alimentos chegarem ao estômago.

Durma bastante

A privação do sono é bastante comum durante as festividades e pode causar ganho de peso. Isso ocorre porque a falta de sono aumenta os níveis das hormonas da fome, levando-o a ingerir mais calorias.

Dica: Durma no mínimo 7-8 horas de sono diárias.

Controle os níveis de stress

Acompanhar as exigências das festas pode ser stressante. Altos níveis de cortisol podem levar ao aumento de peso, pois estão associados a uma maior ingestão calórica.

Dica: pratique exercícios de relaxamento, como meditação, yoga e respiração profunda.

Mantenha as refeições equilibradas com proteína

As refeições desta altura do ano estão repletas de hidratos de carbono e açúcares. No entanto, o ideal é que consuma uma quantidade adequada de proteína, pois esta reduz a fome e controla o apetite, dando uma maior sensação de saciedade.

Dica: inclua pelo menos 25-30g de proteína em cada refeição. Prefira proteínas provenientes de aves, peixes e vegetais, tais como o feijão e a quinoa.

Lembre-se da fibra

A fibra é outro nutriente que ajuda a saciar. O aumento da fibra pode reduzir a ingestão de calorias e, por consequência, o aumento de peso.

Dica: tenha uma alimentação variada e equilibrada com legumes, frutas, feijões, nozes e sementes.

Controle as degustações

Na época de festividades, as pessoas passam muito tempo a cozinhar, o que pode levar ao aumento de peso porque à medida que vão cozinhando vão testando os cozinhados, levando à ingestão inconsciente de calorias a mais.

Dicas: não experimente a comida em porções muito grandes, basta provar com uma colher de chá. Certifique-se também que não está com fome quando for cozinhar.

Faça e partilhe pratos saudáveis

Em jantares de Natal fora de casa raramente consegue controlar o que irá ser servido, fazendo com que acabe por comer o que existe mesmo não sendo a melhor opção nutricional.

Dica: proponha-se a confecionar um prato saudável para levar consigo e partilhar com o resto do grupo, assim terá um maior controlo sobre o que está a ingerir.

Escolha bem os seus doces

Esta época é marcada por inúmeros doces e sobremesas que estão carregados de açúcar. Por sua vez, os açúcares são a causa mais comum para o ganho de peso.

Dica: Coma doces ou sobremesas apenas após a refeição principal e foque-se apenas noseu doce favorito para evitar que coma as opções de que não gosta tanto. No momento de comê-los, coma devagar e saboreio-o.

Limite a ingestão de bebidas

O Natal é aquele momento do ano em que as pessoas estão mais propensas a ingerir álcool, refrigerantes e outras bebidas açucaradas que acompanham as refeições e os convívios. Estas bebidas contêm quantidade significativas de açúcar e calorias vazias que estão associadas ao aumento do apetite.

Dica: limite a quantidades de bebidas que ingere, tanto nesta altura do ano como durante o ano inteiro. A melhor opção será sempre vinho tinto com moderação e água.

Evite os alimentos processados

A agitação do Natal e do Ano Novo levam a que faça mais refeições fora de casa e que esteja mais propensa a ingerir alimentos processados por conveniência, levando ao ganho de peso.

Dica: prepare as suas refeições com antecedência e leve sempre comida consigo.

Assim irá evitar eventuais deslizes.