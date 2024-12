Época festiva é sinal de reencontros com família e amigos, amor e diversão, mas é também a época do convívio prolongado à volta da mesa e das exceções alimentares. É fácil esquecer a rotina do dia a dia e deixar-se levar, pelo que, para aproveitar ao máximo, mas de forma equilibrada, a clínica Qorpo, lançada pela Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal (APDP) no ano passado, partilha 10 ‘mandamentos’ para não deixar para as resoluções de Ano Novo o que pode começar a fazer hoje.

Foto de ROMAN ODINTSOV em Pexels