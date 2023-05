O tabaco mata 32 portugueses por dia, e 12 mil por ano. É responsável por 20 por cento das mortes entre os 45 e os 64 anos. Nove em cada 10 cancros de pulmão são provocados pelo tabaco. A maioria dos fumadores, no nosso país, começa a fumar entre os 15 e os 18 anos, (Eurobarómetro).

Mais de 22 por cento da população mundial é fumadora. Todos os anos, o tabaco mata mais de oito milhões de pessoas, segundo a OMS – Organização Mundial da Saúde.

Problemas causados pelo tabaco

O tabaco causa doenças cardiovasculares, como a hipertensão arterial, que pode provocar enfartes do miocárdio ou acidentes vasculares cerebrais.

A doença pulmonar obstrutiva crónica é outra das consequências. É incurável e leva à perda progressiva da qualidade de vida do doente.

Os fumadores passivos são as vítimas silenciosas do tabagismo. Segundo a OMS, o seu risco de Cancro do Pulmão é até 30% superior relativamente aos não fumadores não expostos.

A saúde oral, também, é afetada pelo tabagismo. Alguns exemplos:

Cancro Oral

Além das substâncias cancerígenas que contêm (cerca de 70), o tabaco, associado ao consumo excessivo de álcool, aumenta consideravelmente o risco de cancro oral, que tem uma elevada taxa de mortalidade, devido ao seu diagnóstico tardio;

Mau Hálito e sensação de boca seca

O tabaco provoca um hálito desagradável, causando também secura da mucosa oral, pela diminuição de produção de saliva;

Doença Periodontal

Fumar aumenta significativamente o risco de desenvolver doenças periodontais, como gengivite (inflamação das gengivas) e periodontite (Doença crónica que afeta os tecidos de suporte dos dentes). O tabaco compromete o sistema imunológico, dificulta a cicatrização e reduz o fluxo sanguíneo nas gengivas, o que prejudica a capacidade do organismo de combater as infeções bacterianas;

Alterações do Paladar e Olfato

A ação do tabaco limita a perceção de sabores e odores, nomeadamente a sensibilidade aos salgados, o que pode levar a um abuso inconsciente do seu consumo, potenciando o aumento da tensão arterial e a doença cardiovascular;

Manchas nos dentes

Os produtos químicos presentes no tabaco, como a nicotina e o alcatrão, podem causar manchas amareladas ou acastanhadas nos dentes, prejudicando a aparência do sorriso;

Aumento do tempo de cicatrização pós-cirúrgico

O tabaco prejudica a circulação sanguínea e reduz a oxigenação dos tecidos, o que pode resultar em cicatrização mais lenta após procedimentos odontológicos, como extrações de dentes ou implantes dentários;

Conselhos para a prevenção de problemas da saúde oral dos fumadores:

– Marque consultas regulares no dentista:

Fale com o seu dentista e mantenha uma boa saúde oral através de controlos regulares;

– Escove os dentes com maior frequência:

O tabaco potencia a acumulação de resíduos e bactérias na boca, que só uma boa higiene oral permite combater, evitando para além do mau hálito, o desenvolvimento de patologias como a gengivite e a periodontite;

Soluções para deixar de fumar?

Existem várias alternativas que ajudam a atingir este objetivo. Procure orientação médica para obter suporte adequado;

Não opte por substitutos, como os cigarros eletrónicos. São igualmente prejudiciais e aditivos, e também contêm substâncias químicas. “A melhor opção é mesmo deixar de fumar”, aconselha Dr. Renato Lobo, diretor Clínico da Clínica Médis Bom Sucesso.