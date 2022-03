Celebramos a Igualdade com um local de trabalho Inclusivo onde cada pessoa se sinta única!

Celebramos a Igualdade através de princípios de atuação e práticas que contribuem para que o local de trabalho seja um espaço Inclusivo onde cada um se sinta único, se realize profissionalmente e, consequentemente atinja o seu potencial máximo.

“Um dos princípios atuantes da nossa estratégia de diversidade e inclusão é poder refletir a diversidade da comunidade na nossa organização e, nesse sentido, contribuir para inspirar positivamente os nossos colaboradores e tirar o máximo partido das nossas diferenças, todos juntos.”

No Dia Internacional da Mulher são inúmeras as ações de sensibilização direcionadas para a igualdade e o papel da mulher na sociedade. Mas, na nossa opinião, , não chega só celebrar, é igualmente importante definir e alavancar uma estratégia de Diversidade e Inclusão Corporativa que espelhe a diversidade das comunidades que servimos, um ambiente de trabalho que nos permita dar o melhor de nós todos os dias e transformar a vida das pessoas que tocamos.

A Sanofi, uma companhia inovadora global de cuidados de saúde, comunicou recentemente ao mundo o seu propósito, um propósito único que nos move e nos une: perseguimos o poder da ciência para melhorar a vida das pessoas. Na prática, dedicamo-nos a transformar a prática da medicina e a trabalhar para dar resposta a necessidades de saúde que ainda não têm solução. Disponibilizamos opções de tratamento que potencialmente podem transformar vidas e vacinas que protegem para salvar a vida a milhões de pessoas em todo o mundo. Ao mesmo tempo, colocamos a sustentabilidade e a responsabilidade social no centro das nossas ambições.

Enquanto companhia, queremos ter um impacto positivo no mundo através de quem somos, do que fazemos e de como o fazemos. Sabemos que a única forma de o conseguir é valorizar as nossas pessoas, e dar-lhes as melhores condições para o fazerem.

Nesse sentido, trabalhamos constantemente para garantir que o nosso local de trabalho também seja inclusivo, e exista abertura suficiente para que todas as nossas pessoas possam ser verdadeiras e se sintam confortáveis ​​para falar e de forma construtiva dizerem o que pensam em prol de um ambiente saudável de trabalho. Na realidade, resulta que este ambiente acaba por influenciar positivamente a forma como nos relacionamos externamente com os nossos clientes e com a sociedade.

A Companhia assumiu, desde os seus primeiros anos de atividade, um compromisso com uma estratégia que abraça a diversidade e promove um local de trabalho inclusivo através do equilíbrio entre géneros em todos os níveis de liderança. É seu objetivo atingir uma representação de 50% de mulheres em cargos de liderança sénior e pelo menos 40% em cargos executivos até 2025.

Para se transformar a prática da medicina é imperativo que as pessoas se sintam capazes de dar o seu melhor para atingir o seu potencial máximo, abraçar diferentes formas de trabalhar, alimentar uma cultura onde todos sentem que pertencem à organização e evoluir no local de trabalho para satisfazer as necessidades dos colaboradores em todas as vertentes da sua vida. É fundamental criar uma experiência positiva para gerar também uma cultura empresarial inclusiva onde todos se se sintam visíveis e reconhecidos, vendo nitidamente o valor do seu contributo individual para o todo.

Ao longo dos anos, temos trabalhado em programas que abordam diferentes vertentes, que permitem a tão desejada conciliação entre o mundo do trabalho e a vida pessoal, como exemplo: destacamos a nova medida social, lançada recentemente, que visa reforçar o número de semanas de gozo da licença parental, possivel para ambos os pais (pai, mãe, em caso de adoção) com um mínimo de 14 semanas de licença totalmente remunerada. E, a partir de 2022 o lançamento da política de trabalho flexível que combina diferentes formas de flexibilidade, assentes num modelo híbrido inovador no qual se alternam, na semana, os dias no escritório e os dias em home office

De igual forma seguimos atentos à evolução dos tempos e das novas realidades, e por isso vamos adequar o espaço de trabalho a estas novas formas flexíveis de trabalho, transformamdo o escritorio num espaço colaborativo, dinâmico e de interação das equipas.

Acreditamos que se as nossas pessoas se sentirem bem e confiantes internamente e percecionarem que são adotadas políticas e programas que têm por base o seu bem-estar isso terá um impacto positivo externamente.

Já percorremos um longo caminho na nossa ambição de sermos uma organização com equilíbrio de género, mas continuamos empenhados em fazer mais para causar impacto no mundo por meio de quem somos, do que fazemos e da maneira como fazemos. E sabemos que o único caminho a seguir é que todos se sintam verdadeiramente representados e incluídos.