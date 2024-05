No dia 12 de maio, celebra-se o Dia Internacional do Enfermeiro. É uma data que deveria transcender as meras homenagens e reconhecimento momentâneo para refletirmos sobre a valorização contínua dessa classe fundamental na saúde. Infelizmente, os enfermeiros apenas recebem destaque e reconhecimento nestas efemérides. Uma curta pausa quando o normal é serem negligenciados e subestimados.

A pandemia de COVID-19 trouxe à luz a importância vital dos enfermeiros na linha de frente do sistema de saúde. Foram eles, em conjunto com o resto da equipa multidisciplinar de saúde, que enfrentaram o perigo diariamente, muitas vezes com recursos limitados e em condições adversas, para cuidar dos doentes e proteger a comunidade. Se antes já eram essenciais, durante a crise sanitária mostraram-se verdadeiramente imprescindíveis.

É lamentável que a valorização destes profissionais ainda seja sazonal. Durante o Dia do Enfermeiro, vemos as homenagens, os discursos e os agradecimentos. Contudo, passado o fervor das comemorações, muitos enfermeiros enfrentam a dura realidade de salários baixos, condições de trabalho precárias e falta de reconhecimento efetivo por parte da classe política, órgãos estatais e da sociedade em geral.

A classe política tem um papel crucial neste cenário. É fundamental que os políticos reconheçam e valorizem o trabalho dos enfermeiros não apenas com palavras, mas com ações concretas. Isso inclui investimentos na melhoria das condições de trabalho, na valorização salarial e na criação de políticas que promovam o bem-estar físico e mental desses profissionais.

Além disso, é urgente promover uma mudança cultural que reconheça o enfermeiro como um agente de saúde de extrema importância, capaz de tomar decisões fundamentais no cuidado aos doentes e na promoção da saúde pública. Essa mudança passa por alterar/mudar a perceção das populações, desmistificando a imagem do enfermeiro como mero executor de tarefas e ressaltando seu papel como integrante fundamental da equipa multidisciplinar de saúde.

É chegada a hora de transformar o 12 de maio num dia não apenas de celebração, mas também de compromisso. Compromisso de valorização constante destes profissionais, compromisso de investimento em recursos humanos e materiais para o setor da saúde e compromisso de reconhecimento efetivo da importância dos enfermeiros para o bem[1]estar da sociedade.

Que o Dia Internacional do Enfermeiro possa servir não apenas para congratular e agradecer, mas que seja um momento de reflexão sobre como poderão os enfermeiros receber o reconhecimento e a valorização que merecem todos os dias do ano.