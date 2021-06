A RTP notícias avança que a DGS confirmou esta terça-feira de manhã que há atualmente em território nacional "6 surtos em ERPIS/IPSS (i.e., lares)" e 54 casos ativos de COVID-19.

"Parte dos quais já estarão igualmente recuperados. Também neste setor a redução do número de surtos tem sido significativa", acrescenta a DGS na informação citada pela referida estação de televisão.

Segundo informou ontem fonte da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), pelo menos 15 utentes do lar Solar de S. Gião, no concelho de Mafra, estavam infetados com a doença, apesar de já terem sido vacinados. A maioria dos doentes apresentavam sintomas ligeiros da doença, embora três estivessem internados.

As autoridades de saúde desconhecem a origem deste surto em Mafra, que começou no dia 14 de junho e que provocou até ao momento um óbito.

Em Portugal, já morreram mais de 17 mil doentes com COVID-19 e foram contabilizados até agora mais de 865 mil casos de infeção com o novo coronavírus, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A pandemia de COVID-19 provocou, pelo menos, 3.868.393 mortos no mundo, resultantes de mais de 178,4 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.