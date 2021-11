Este aumento do nível de risco implica que os criadores terão de confinar os animais, de modo a evitar que entrem em contacto com aves migratórias, suscetíveis de estarem infetadas. A medida já foi adotada pela Holanda.

O governo pretende evitar o que aconteceu no inverno europeu passado, quando registou quase 500 focos, principalmente na região sudoeste, famosa pela produção de "foie gras". Mais de 3,5 milhões de aves, principalmente patos, foram sacrificadas.

"O aumento da dinâmica de infeção nos corredores migratórios justifica que se eleve o nível de risco" para "elevado" nos territórios franceses na Europa, afirma a decisão publicada no Diário Oficial, de aplicação imediata.

Em comunicado, o Ministério da Agricultura destacou os casos registados na Europa, tanto no Mar do Norte quanto no Báltico, assim como em três incubadoras alemãs e em seis no nordeste de Itália.

A França também registou três focos de gripe aviária, mas em criadouros particulares, em dois departamentos do norte, na fronteira com a Bélgica, acrescentou o Ministério.