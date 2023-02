Em Matosinhos (distrito do Porto), à margem da inauguração da Unidade de Saúde Familiar Godinho de Fariam, de S. Mamede de Infesta, Manuel Pizarro foi questionado sobre o desafio lançado pelo psiquiatra Daniel Sampaio.

“Temos de trabalhar nessa e em outras matérias. O SNS tem uma vocação humanista que obriga a olhar para todos estes problemas com enorme atenção e também sou sensível é que os recursos não dão para que tudo funcione com vias verdes e operações especiais. Temos de ver se é realizável ou não. Do meu ponto de vista se for realizável, é uma medida adequada”, disse o governante.

Daniel Sampaio psiquiatra e membro da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos de Crianças na Igreja, defendeu hoje, em entrevista à Rádio Renascença e ao jornal Público, a criação de uma “via verde” no SNS para vítimas de abuso sexual.

Em resposta, Manuel Pizarro apontou que terá de se ver “se é o SNS diretamente [a estar apto para esse trabalho] ou se é um caso em que a mediação por outras instituições não torna mais fácil o recurso das pessoas”.