De acordo com a Exponor Exhibitions, a 13.ª edição da Qualifica - Feira de Educação, Formação, Juventude e Emprego, que deveria realizar-se de hoje a sábado, foi reagendada para os dias 06 a 09 de maio.

Já a 2.ª edição da 360 Tech Industry - Feira Internacional da Indústria 4.0, Robótica, Automação e Compósitos, que deveria ocorrer em 02 e 03 de abril nas instalações da Exponor, em Matosinhos, no distrito do Porto, foi remarcada para 14 e 15 de maio, enquanto a Expocosmética - Feira de Cosmética, Estética, Unhas e Cabelo, que fazer-se entre 25 e 27 de abril, passa a realizar-se entre 03 e 05 de outubro.

“Face aos últimos desenvolvimentos do Covid-19 em Portugal, decidimos adiar os eventos previstos para os meses de março e abril, como medida de contenção da propagação do coronavírus. Lamentamos qualquer inconveniente que esta decisão possa causar, mas decidimos seguir as recomendações oficiais no sentido de apoiar as instituições na sua estratégia de prevenção e proteção da saúde pública”, afirmou o diretor-geral da Exponor Exhibitions, Diogo Barbosa.

Portugal regista 41 casos confirmados de infeção pelo COVID-19, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

A DGS comunicou também que em Portugal se atingiu um total de 375 casos suspeitos desde o início da epidemia, 83 dos quais ainda a aguardar resultados laboratoriais.

Segundo a DGS, há ainda 667 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde.

Face ao aumento de casos, o Governo ordenou a suspensão temporária de visitas em hospitais, lares e estabelecimentos prisionais na região Norte, até agora a mais afetada.

Foram também encerrados alguns estabelecimentos de ensino, sobretudo no Norte do País, assim como ginásios, bibliotecas, piscinas e cinemas.

Os residentes nos concelhos de Felgueiras e Lousada, no distrito do Porto, foram aconselhados a evitar deslocações desnecessárias.

A epidemia de COVID-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.200 mortos.

Cerca de 117 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 63 mil recuperaram.

