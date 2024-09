Comecemos pelo mais óbvio: quando é necessário corrigir a posição dos dentes ou até por motivos de oclusão dentária, uma das soluções mais frequentes passa pelo uso de um aparelho dentário, também conhecido por aparelho ortodôntico. E se este é o seu caso, isto é, se já usou algum tipo de aparelho – seja o convencional ou o invisível -, o próximo passo após terminar o tratamento e para assegurar a manutenção dos resultados alcançados passa pelo uso diário de um aparelho de contenção. Por esse motivo, pode encontrar neste artigo as principais respostas às perguntas mais comuns dos pacientes:

Porque é que é necessário utilizar o aparelho de contenção depois de se ter usado um aparelho dentário?

Ao longo de toda a vida, a posição dos dentes pode sofrer alterações quando estes estão sujeitos a uma força. O fato de ter usado um aparelho dentário ou de ter finalizado um tratamento ortodôntico, não é garantia da permanência da posição dos dentes ao longo do tempo.

Durante quanto tempo deve ser usado o aparelho de contenção?

O aparelho de contenção deve ser usado por um determinado número de horas, durante tempo ilimitado. O tempo de uso não está relacionado com o crescimento ou complexidade da má posição dentária que existia antes de iniciar o tratamento.

É preciso fazer consultas para controlar o aparelho de contenção?

Para assegurar que o aparelho de contenção se mantém passivo, isto é, que não exerce qualquer força ativa nos dentes, os aparelhos de contenção devem ser avaliados periodicamente pelo médico dentista. A periodicidade média das consultas de controlo do aparelho de contenção é de:

- 1.ª consulta de contenção: 1 mês após finalização do tratamento ativo;

- 2.ª consulta de contenção: 4 meses após finalização do tratamento ativo;

- 3.ª consulta de contenção: 8 meses após finalização do tratamento ativo;

Consultas anuais após o primeiro ano de contenção.

Tratamentos dentários e aparelho de contenção

Se após finalizar o tratamento ortodôntico realizar algum tratamento dentário é necessário garantir a correta adaptação do aparelho de contenção à nova forma dentária. Assim, quando for a uma consulta de medicina dentária leve sempre o seu aparelho de contenção, desta forma poderá ser imediatamente confirmada a boa adaptação do mesmo a todos os dentes. Caso esta não se verifique, será necessário efetuar um novo aparelho de contenção.

Um artigo de opinião da médica dentista Luísa Poppe, do Instituto de Implantologia.