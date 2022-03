Dia 1 de abril é sinónimo de dar asas à imaginação e contar as mentiras mais criativas, com o objetivo de proporcionar momentos de diversão entre amigos, familiares e até mesmo colegas de trabalho. Contudo, até os Médicos Dentistas ouvem algumas mentiras durante as consultas e não só neste dia.

"Muitas das dicas e conselhos que damos aos pacientes acabam por não se refletir quando aparecem nas consultas. Assim, alertamo-los regularmente para o facto de o sucesso dos tratamentos e o estado da sua saúde oral, não dependerem apenas dos momentos em consultório, sendo preciso assumir um compromisso no dia a dia. Para ter dentes e gengivas saudáveis, é importante ter em conta que muitos dos problemas e complicações podem ser prevenidos através da simples mudança de hábitos", afirma a médica dentista Tânia Pereira, da MALO CLINIC Leiria. Nesse sentido, a especialista revela as mentiras mais ditas pelos pacientes e alerta para a importância destas mentiras se tornarem verdadeiros hábitos: "Vou ao dentista de seis em seis meses" - embora reconheçam a importância das idas regulares ao dentista para prevenir complicações, muitos são os pacientes que continuam sem visitar o seu médico dentista pelo menos duas vezes por ano. Ainda que não tenham sintomas evidentes, é importante ter em mente que existem doenças silenciosas e que, caso não sejam diagnosticadas atempadamente, podem dar origem a outras complicações. "Escovo os dentes duas vezes ao dia" – ao longo do dia, os dentes, as gengivas e a língua vão acumulando placa bacteriana, pelo que devem ser escovados pelo menos duas vezes ao dia, durante dois minutos, e após as principais refeições para garantir um sorriso perfeito e, principalmente, saudável. "Uso a contenção todos os dias" – os tratamentos ortodônticos não terminam com a retirada do aparelho fixo, uma vez que existe uma grande probabilidade de os dentes mesializarem, ou seja, movimentarem e desalinharem novamente. Assim, para garantir o sucesso do tratamento a longo prazo, é importante o uso regular da contenção ortodôntica e ir fazendo a sua manutenção de seis em seis meses. "O bracket caiu sozinho, não comi nada de mal" – ainda que possa acontecer esporadicamente, é muito difícil que os brackets caiam por si só. Alimentos como pastilhas elásticas e pipocas devem ser evitados uma vez que exigem uma mastigação repetitiva, podem aumentar o atrito com os brackets e fazer com que estes descolem. O rasgar de alimentos duros como maças ou cenouras cruas, também aumentam a probabilidade de consultas de urgências de ortodontia. "Uso diariamente o fio dentário" - o uso do fio dentário é essencial para eliminar a placa bacteriana e os restos alimentares que a escova não consegue remover. Desta forma, o fio dentário deve ser utilizado no mínimo uma vez ao dia, idealmente antes de deitar e antes de escovar ou, se possível, após as principais refeições.