“Dos 59 utentes, 33 são negativos, 21 positivos e cinco inconclusivos. Quanto aos 70 funcionários, 17 são negativos, seis inconclusivos e os 47 restantes aguardam resultado”, afirmou no local, aos jornalistas, o presidente da Câmara Municipal de Loulé.

António Aleixo adiantou que a maioria dos casos positivos “não apresenta sintomas e não há de momento qualquer caso a inspirar cuidado”.

Este é o primeira situação com casos positivos para covid-19 em lares de idosos conhecida no Algarve.

Numa curta declaração sem direito a perguntas, o autarca informou que os utentes com testes positivos se mantêm no lar, assim como os que testaram inconclusivo, mas em “áreas totalmente separadas”.

Os funcionários com testes positivos e inconclusivos “estão em isolamento nas suas casas”, enquanto os que tiveram testes negativos foram divididos em duas equipas: uma fica a trabalhar no lar e a outra no hotel onde estão a ser instalados os utentes.

Questionado sobre uma notícia de que um utente teria morrido hoje devido à pandemia, o presidente esclareceu que o idoso foi ao hospital de Faro e “testou duas vezes negativo” para a covid-19, não se conhecendo, no entanto, a causa da morte.