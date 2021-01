O autarca António Cardoso explicou à Lusa que, "só em 2020", aquela autarquia do distrito de Braga "ou gastou ou deixou de receber por via das ajudas socioeconómicas" mais de meio milhão de euros, um "valor pesado" no orçamento municipal.

"Uma das medidas que implementámos foi a possibilidade de testar quem quiser, quando haja justificação, claro, através dos chamados testes rápidos. Já comprámos cerca de 1.500 testes, um investimento só aqui de mais de 15 mil euros", disse.

Segundo António Cardoso, "neste momento estão a ser feitos 25 testes por dia, testes estes que são feitos à margem dos que a Saúde 24 prescreve, mas que são feitos de forma coordenada com as autoridades de saúde".

Além do custo que a autarquia está a suportar com aquela medida, "em 2020 a pandemia custou cerca de 600 mil euros aos cofres da autarquia".

"[600 mil euros] É um valor pesado no nosso orçamento [de 2020] de cerca de 17 milhões de euros que foi gasto em material de proteção e, mais do que o dinheiro gasto, é o que deixamos de receber por via das muitas isenções que implementámos para mitigar o impacto socioeconómico da pandemia no concelho", explicou.

António Cardoso referiu que "num primeiro momento o concelho conseguiu ser uma espécie de bolha, não foi muito atingido, passou o verão de uma forma muito controlada, mesmo com os muitos turistas e emigrantes", mas neste momento Vieira do Minho tem “uma situação preocupante".

"Temos cerca de 300 casos ativos de covid-19 em várias instituições, o que é muito, embora estejamos a conseguir minimizar o impacto e os surtos", salientou.

