A família real sueca vive uma crise financeira. O assunto já não é propriamente novidade, contudo, agora parece ter-se agravado, avança a revista Hola!.

A corte sueca terá apresentado ao governo um orçamento para os próximos três anos, deixando o aviso que o dinheiro público destinado à instituição não é suficiente para cobrir os gastos.

Nos gastos estão incluídos a manutenção dos parques reais, assim como as grandes celebrações: o 80.º aniversário do rei Carlos Gustavo e as bodas de ouro com a rainha Silvia - ambos em 2026 -, bem como o 50.º aniversário da princesa herdeira Victoria, em 2027.

Desta forma, a Casa Real sueca realçou que os 16,5 milhões de euros, valor do orçamento em 2024, não foi suficiente para cobrir a agenda oficial do soberano e da família, assim como a manutenção das residências e parques reais.

É também alegado que foram feitos vários cortes e redução de empregados, para além do número de eventos, mas que - ainda assim, não foi suficiente.

Os problemas ter-se-ão intensificado na pandemia quando os palácios foram encerrados. Mesmo depois de abertos, não foi possível recuperar o dinheiro perdido.

