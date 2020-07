“Ninguém sabe bem o que podemos esperar, mas, como aconteceu com o desconfinamento, acho que a probabilidade de termos mais casos é grande. Que vamos ter mais contágios é uma certeza, agora, vai depender do nível de transmissão e isso, ninguém sabe concretamente”, disse à Lusa Didier Cabanes, diretor do centro de testagem à covid-19 criado no Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (i3S), no Porto.

Ainda que o futuro seja incerto, o investigador acredita que a descontração associada às férias de verão e o “relaxamento” das medidas de higiene e distanciamento social podem vir a “aumentar o risco” de novos casos de covid-19 nos próximos meses.

“Uma coisa é quando as pessoas estão a trabalhar, em que cumprem, inevitavelmente, as normas de higiene e segurança, mas quando estão com a família ou os amigos, num contexto de férias, é diferente, há uma maior descontração”, referiu o líder do grupo Microbiologia Molecular do i3S.

Associada a esta descontração e relaxamento, acresce a chegada de turistas e de emigrantes ao país, algo que o investigador, que é também coordenador da Unidade de Infeção e Imunidade do IBMC – Instituto de Biologia Molecular e Celular, não dúvida de que “acarreta ainda mais riscos”.

“Não há dúvida nenhuma de que o risco é maior. O facto de recebermos pessoas que podem vir de qualquer país da Europa, alguns com níveis de contágio elevados, acarreta mais riscos”, afirmou, dizendo, no entanto, entender a “difícil decisão” que o Governo “tinha em mãos”.