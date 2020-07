O equipamento, que foi distinguido entre 349 iniciativas no concurso ‘express’ do programa Caixaimpulse da Fundação da Caixa, conta com o apoio da Clarke Modet para a obtenção da Propriedade Intelectual e Industrial, anunciado pela empresa no dia 21 de maio.

créditos: CEiiA

A primeira fase do projeto já foi concluída, com a entrega de 100 unidades que passaram nos ensaios pré-clínicos, e na segunda fase a previsão do CEiiA é produzir mais 400 unidades até setembro.

A Sociedade Portuguesa de Autores (SPA) revelou hoje ter atribuído o Prémio de Criatividade Tecnológica ao CEiiA (Centro de Excelência para a Inovação da Indústria Automóvel) e à Universidade do Minho/Escola de Medicina, pelo desenvolvimento de um ventilador pulmonar.

Em comunicado, a SPA destaca que o CEiiA “decidiu aplicar as suas competências e funcionamento em rede para ajudar no combate à pandemia” e, em parceria com a Escola de Medicina da Universidade do Minho, “realizou o feito notável e único de, em apenas 45 dias, desenvolver, produzir e testar um ventilador pulmonar com o intuito de salvar vidas a nível global – o ventilador Atena, que atualmente já está a ser exportado”.

A pandemia de COVID-19 já provocou mais de 578 mil mortos e infetou mais de 13,34 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.676 pessoas das 47.426 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Vídeo - Como funciona um ventilador?