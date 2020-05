Numa circular normativa da Autoridade de Saúde Regional, lê-se, no ponto relativo às exceções de cumprimento de quarentena obrigatória, a inclusão dos utentes que se desloquem por via marítima entre o Faial, o Pico e São Jorge, que ficam igualmente dispensados de autorização prévia da delegação de saúde para efetuarem a deslocação.

"Os utentes que se desloquem, por via marítima, entre as ilhas do Faial, Pico e São Jorge, para acesso a cuidados de saúde, ficando estas situações dispensadas de autorização prévia da Autoridade de Saúde Regional", lê-se no documento.

A circular refere que a alteração se deve à "situação epidemiológica nas ilhas do triângulo" e à "especificidade do acesso aos cuidados de saúde" por parte desses cidadãos, que é "habitualmente" assegurado através do transporte marítimo.

Até ao passado domingo, os utentes das ilhas de São Jorge e Pico, mesmo que obrigados a ir a consultas no Faial (onde se encontra o único hospital daquele grupo de três ilhas), tinham de cumprir quarentena obrigatória aquando do regresso à sua ilha, ao contrário daqueles que se deslocavam por motivos profissionais.

A circular informa que estão também dispensados da quarentena obrigatória os profissionais de saúde que se desloquem interilhas por motivos profissionais.