"Informa-se a população que o serviço de Urgência Básica do Hospital de Peniche irá reabrir no dia 11 de abril às 08:00, uma vez que cessará nessa data o período de quarentena, não se tendo confirmado o contágio da maior parte dos profissionais", refere o comunicado do CHO enviado à agência Lusa.

O CHO esclareceu que a urgência de Peniche, no distrito de Leiria, "não reúne condições para atendimento de doentes com suspeita de infeção por covid-19", pela "limitação das instalações físicas", que impedem ter áreas diferentes de atendimento para casos suspeitos de doente covid-19 de doentes com outras patologias.

Os doentes com sintomas de covid-19 deverão contactar primeiro a Linha SNS24 (808 24 24 24) e, consoante a avaliação médica que obtiverem, dirigirem-se aos centros de saúde da região ou às urgências de Torres Vedras e Caldas da Rainha.

As autoridades locais de saúde pública determinaram o encerramento da urgência em 27 de março, em virtude de toda a equipa - 19 enfermeiros, três médicos e 10 auxiliares - ter ficado de quarentena no âmbito da pandemia da covid-19.

A administradora explicou, na ocasião, que "um doente que foi sujeito ao teste à covid-19 no Hospital de Santa Maria, e deu negativo, foi transferido para Peniche, onde voltou a ser submetido ao teste e acusou positivo, tendo sido transferido para Caldas da Rainha, onde esteve internado".

Na urgência de Peniche, entre os profissionais de saúde, "uns tiveram contacto com o doente e outros com o enfermeiro" infetados, explicou Elsa Baião.

De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pelo município de Peniche, este concelho regista uma morte e sete casos confirmados de infeção por covid-19.

Além do Hospital de Peniche, o Centro Hospitalar do Oeste integra os hospitais das Caldas da Rainha e Torres Vedras e detém uma área de influência constituída, a par destes três concelhos, pelas populações de Óbidos, Bombarral, Cadaval e Lourinhã, e de parte dos municípios de Alcobaça (freguesias de Alfeizerão, Benedita e São Martinho do Porto) e de Mafra (com exceção das freguesias de Malveira, Milharado, Santo Estevão das Galés e Venda do Pinheiro).

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,5 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram quase 89 mil.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com mais de 787 mil infetados e mais de 62 mil mortos, é aquele onde se regista o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, contabilizando 17.669 óbitos em 139.422 casos confirmados até quarta-feira.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 409 mortes, mais 29 do que na véspera (+7,6%), e 13.956 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 815 em relação a quarta-feira (+6,2%).

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril, depois do prolongamento aprovado no dia 02 de abril na Assembleia da República.