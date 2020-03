Em comunicado, o executivo comunitário dá conta da abertura de prazos para a apresentação de “propostas de investigação para desenvolvimento de tratamentos e diagnósticos em resposta ao surto de Covid-19”, no âmbito desta parceria.

Em causa está um financiamento de, pelo menos, 45 milhões de euros, que provêm do programa comunitário para inovação Horizonte 2020.

A Comissão afirma, ainda assim, esperar um “compromisso de escala semelhante da indústria farmacêutica, para que o investimento total possa chegar a 90 milhões de euros”, mas esta verba do setor privado ainda não está acertada.

O objetivo deste apoio é, então, desenvolver novos tratamentos e métodos de diagnóstico para evitar infeções com o novo coronavírus, visando dar respostas mais rápidas a este surto e fazer testes de despiste mais rápidos, com recurso à tecnologia, de acordo com executivo comunitário.

O concurso é hoje aberto e decorre até final do mês.