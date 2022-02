Os dados mostram que o número de casos aumentou especialmente desde o dia 25 de janeiro, quando Timor-Leste tinha apenas 10 casos ativos, todos na capital, sendo que atualmente há 72 casos ativos, incluindo cinco hospitalizados sem gravidade.

Amostras analisadas nas últimas semanas confirmaram que pelo menos dois dos casos eram da variante Omicron, com o aumento de casos a coincidir com o regresso ao país de inúmeros residentes que viajaram durante o período do Natal e ano novo.

Desde o início da pandemia Timor-Leste registou 19.937 casos e 122 mortes.

As autoridades informaram que já receberam a vacinação completa pelo menos 70,6% da população do país com mais de 18 anos, com 84,1% com pelo menos a primeira dose.

No sábado chegaram a Díli mais quase 260 vacinas da Pfizer BioNtech, oferecidas pelo Governo australiano em parceria com a UNICEF e que fazem parte de um total de cerca de 1,26 milhões de vacinas que serão entregues.

As vacinas serão utilizadas para vacinar crianças entre os 12 e os 18 e para doses de reforço na restantes população.