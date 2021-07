Segundo um comunicado da empresa, esta medida surge com “o agravamento da atual situação da pandemia nestas regiões”, prevendo-se a realização de um total de 600 testes à comunidade piscatória e trabalhadores dos três portos de pesca.

Os testes para despistar a doença provocada pelo novo coronavírus vão ser dirigidos aos "tripulantes de todas as embarcações de pesca" e restantes trabalhadores, numa ação que irá decorrer “nos respetivos portos de pesca”, adiantou fonte da Docapesca à agência Lusa.

Segundo a mesma fonte, serão “instalados postos de testagem” em cada um dos três portos, estando previsto o início da ação “logo pela manhã”, período que “irá concentrar um maior número de testes”, prolongando-se até ao final do dia.

"Não é necessário inscrição prévia para a realização dos testes. Tanto os pescadores, como os restantes trabalhadores de cada um destes portos, pode simplesmente comparecer nos locais de testagem" ao longo do dia, indicou.

Em simultâneo “serão distribuídas máscaras e viseiras a quem realizar os testes, assim como folhetos com reforço de informação sobre as regras sanitárias”.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.004.99 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 185 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente feito pela agência France-Presse.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.126 pessoas e foram registados 896.026 casos de infeção, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, a Índia ou a África do Sul.