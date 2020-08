1. Mantenha o distanciamento físico

Como deixar dois metros entre pessoas? Conte pelo menos três passos de distância e respeite a distância do próximo.

As medidas de distanciamento físico são das mais eficazes no combate à transmissão da COVID-19. Mesmo na praia, cumpra essa medida.

Evite aglomerados e contacto com proximidade com outras pessoas.

2. Limpe e desinfete com frequências as superfícies em que toca mais vezes

Lave as mãos depois de tocar em maçanetas, interruptores, teclados e ratos de computador ou sempre que tocar em superfícies de ambientes de utilização pública ou comunitária.

Tome nota das superfícies mais críticas para a transmissão da infeção pelo vírus SARS-CoV-2.

3. Evite tocar na cara

Evite tocar nos olhos, nariz ou boca, pois são os possíveis locais de entrada do vírus responsável pela COVID-19 no organismo caso haja contacto com o mesmo.

4. Lave as mãos com frequência

Lave as mãos com frequência com água e sabão pelo menos durante 20 segundos ou com uma solução à base de álcool.

Saiba como fazê-lo com as recomendações da médica dermatologista Helena Toda Brito.

5. Use máscara em espaços públicos fechados