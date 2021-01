Do total de 153 casos de infeção confirmados na instituição desde que o surto começou, 142 estão ativos, sete morreram e quatro recuperaram.

Na sexta-feira, o surto contabilizava 124 infetados e três mortes.

O primeiro caso de infeção surgiu no dia 04, na sequência de uma deslocação à urgência do hospital de Torres Vedras, tendo, dois dias depois, as autoridades de saúde testado todos os 124 utentes e 90 funcionários.

No decurso do surto, as autoridades de saúde têm vindo a fazer mais testes de diagnóstico à covid-19 aos utentes e funcionários

No âmbito do seu plano de contingência, a instituição separou os utentes por alas covid e não-covid, em função do resultado do teste, criou circuitos autónomos e constituiu equipas específicas para apoiar os utentes infetados.

Todos os utentes passaram a usar máscaras de proteção.

Desde o início da pandemia, Torres Vedras, no distrito de Lisboa, contabiliza 3.346 casos confirmados, dos quais 1.012 estão ativos, 2.284 recuperaram e 50 faleceram, segundo o último boletim epidemiológico do município.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.031.048 mortos resultantes de mais de 94,9 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 9.028 pessoas dos 556.503 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.