Os testes realizados confirmaram a existência de “nove utentes do serviço de internamento, quatro enfermeiros e cinco auxiliares infetados com covid-19”, disse hoje a Lusa o presidente do Conselho de Administração (CA) do Montepio Rainha Dona Leonor, João Marques Pereira.

Perante a deteção do surto, no último piso do serviço de internamento da instituição, a direção “entendeu ser prudente tomar medidas de salvaguarda”, tendo sido determinado o encerramento de “todos os serviços de atendimento abertos ao exterior”, nomeadamente consultas e exames médicos, medida que vigora desde o dia 24 e que “irá manter-se até que tudo possa ser retomado a 100%, depois de todos os profissionais e utentes serem testados e todo o edifício ser desinfetado”, explicou o administrador.

O plano de contingência está hoje a ser executado com a colaboração das autoridades de saúde locais, a proteção civil, a GNR e a Escola de Sargento do Exército (ESE), onde estão a ser instalados utentes do Montepio, não infetados com covid-19.

“São dez idosos residentes no Lar, que se encontra em obras, e que por esse motivo se encontravam instalados no piso 1 da ala assistencial, cujo espaço vai ser necessário para instalar os doentes infetados, enquanto decorre a desinfeção do piso superior”, afirmou Marques Pereira.

O plano prevê ainda que ao longo desta semana “todo o edifício seja desinfetado e todos os profissionais e utentes, num total de cerca de 170, sejam testados”. Só depois, “previsivelmente no dia 07 de janeiro de 2021, haverá condições para reabrir todos os serviços com 100% de segurança”, disse ainda o presidente do CA.

O Montepio Rainha D. Leonor é uma instituição mutualista fundada em 1860, nas Caldas da Rainha, que se dedica à prestação de serviços de saúde e à gestão de um condomínio de residências assistidas para idosos, com 96 apartamentos.

Caldas da Rainha, que integra a lista dos concelhos com risco elevado, regista hoje 240 casos ativos, de acordo com o último boletim de situação epidemiológica publicado pela Comissão Distrital de Proteção Civil de Leiria. Desde o início da pandemia, 935 pessoas tiveram testes com resultados positivos para o novo coronavírus, 676 recuperaram e 19 morreram.

