Fonte do ACES Estuário do Tejo adiantou à Lusa que a Casa de Repouso de São Gonçalo em Alverca do Ribatejo, concelho de Vila Franca de Xira, tem 25 utentes e 14 funcionários.

“Destes 25 utentes, 18 estão infetados, e dos 14 funcionários, um também está infetado”, disse.

A mesma fonte adiantou que nenhum dos infetados precisou de internamento e nove têm alguns sintomas.

A covid-19 provocou pelo menos 4.822.267 mortes em todo o mundo, entre mais de 236,23 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.019 pessoas e foram contabilizados 1.073.268 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.