“O surto está debelado, felizmente, não sem nos deixar seis falecimentos, que lamentamos imenso”, disse à agência Lusa o provedor, Manuel Frederico, lembrando que os idosos que morreram também padeciam de “várias patologias”.

No total, o surto de covid-19 no lar desta misericórdia alentejana, detetado a 20 de janeiro, atingiu 39 utentes (incluindo as seis vítimas mortais) e 11 funcionárias da instituição, que já regressaram ao trabalho.

Segundo o provedor, na última testagem, “já não se registou qualquer caso positivo” entre utentes e funcionárias, “de tal modo que até já houve lugar à vacinação” contra a covid-19.

A primeira dose da vacina foi ministrada, na sexta-feira passada, aos 29 utentes que sempre testaram negativo e a 50 funcionárias da Misericórdia de Aljustrel.

“Diria que, felizmente, as coisas estão a voltar à normalidade e esperamos que não haja nenhum volte-face, pois, já tivemos a nossa ‘dose’”, concluiu Manuel Frederico.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.466.453 mortos no mundo, resultantes de mais de 111 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.023 pessoas dos 798.074 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.