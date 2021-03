As autoridades de saúde suecas estenderam hoje a recomendação do uso da vacina contra a covid-19 AstraZeneca-Oxford para pessoas com mais de 65 anos, tendo por base novos estudos britânicos.

Até agora, Estocolmo não recomendou esta vacina para pessoas com mais de 65 anos, argumentando que os dados científicos do laboratório anglo-sueco não eram suficientes. “Agora, três grandes estudos no Reino Unido mostram que a vacina da AstraZeneca tem um bom efeito protetor, mesmo para pessoas com mais de 80 anos, e que esse efeito é comparável ao de outras vacinas aprovadas”, indicou a autoridade de saúde pública em comunicado. Também hoje, a Alemanha estendeu o uso deste fármaco para pessoas com mais de 65 anos, um dia depois da Bélgica ter feito o mesmo, enquanto a França deu o aval para ser usada em pessoas entre os 65 e 75 anos com determinadas doenças. A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.560.789 mortos no mundo, resultantes de mais de 115,1 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP. A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China. Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram