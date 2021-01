"Os utentes estão praticamente todos infetados. Dos 25 idosos, 22 estão infetados pelo novo coronavírus. Já no que respeita a funcionários, há oito casos positivos, num total de 19 colaboradores. Há ainda três testes [com resultados] inclusivos”, disse Vitor Domingues.

Estes resultados foram obtidos após a realização de uma segunda testagem a utentes e funcionários do lar, realizada na segunda-feira.

Segundo o responsável, na primeira testagem à covid-19 que ocorreu há cerca de uma semana foram detetados quatro utentes e três funcionários positivos.

Um dos utentes que testou positivo para a infeção encontra-se internado no Hospital de Bragança por ter outras patologias associadas.

Segundo o diretor técnico daquela instituição do distrito de Bragança, os utentes que testaram positivo estão em alas diferentes dos que tiveram resultados negativos nos testes.

"Os utentes que testaram negativo cumprem isolamento profilático nos seus quartos", indicou o Vitor Domingues.

O primeiro caso positivo no Centro Social Paroquial São Martinho Angueira, no distrito de Bragança, foi detetado em 28 de dezembro de 2020, após um utente ter dado entrada nas urgências hospitalares.

Portugal contabiliza pelo menos 7.286 mortos associados à covid-19 em 436.579 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O estado de emergência decretado em 09 de novembro para combater a pandemia foi renovado até 07 de janeiro, com recolher obrigatório entre as 23:00 e as 05:00 nos concelhos do território do continente com risco de contágio mais elevado.