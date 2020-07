"É urgente" a contratação "de forma direta" de enfermeiros pela Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva (FMIVPS), afirmou Celso Silva, da Direção Regional do Alentejo do SEP, em declarações à agência Lusa.

O dirigente sindical falava a propósito de uma reunião realizada, na segunda-feira, entre responsáveis da Direção Regional do Alentejo do SEP e elementos do conselho de administração da FMIVPS.

A reunião foi pedida pelo sindicato depois de, na semana passada, o presidente da Câmara de Reguengos de Monsaraz, José Calixto, ter indicado que a FMIVPS estava a tentar contratar quatro enfermeiros e que ainda não o tinha conseguido.

O concelho de Reguengos de Monsaraz, no distrito de Évora, regista o maior surto no Alentejo da doença provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, depois de ter sido detetado, em 18 de junho, no lar da FMIVPS.

Segundo a mais recente atualização do boletim epidemiológico, divulgada hoje pelo município, o concelho de Reguengos de Monsaraz regista 17 mortos, 84 casos ativos e 61 curados.