“O risco de um novo surto de coronavírus com um impacto semelhante ao que tivemos em muitas partes da Espanha é possível”, advertiu hoje o diretor dos serviços de Alerta e Emergências Sanitárias do Ministério da Saúde espanhol, Fernando Simón.

O responsável dos serviços sanitários fez esta advertência durante a videoconferência de imprensa em que apresentou os últimos dados sobre o avanço da pandemia no país.

De acordo com um estudo de prevalência revelado na terça-feira, que foi feito com uma amostra de quase 70.000 pessoas, apenas 5% dos espanhóis foram infetados até agora com o novo coronavírus.

Os números revelam uma grande disparidade geográfica em todo o país, com Sória (Castela-Leão) a ter uma percentagem de pessoas infetadas superior a 14%, a mais elevada em Espanha; Madrid com mais de 11%; e Múrcia, Astúrias e Canárias abaixo dos 2%.