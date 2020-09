República Checa, Dinamarca, Alemanha, Irlanda, Itália e Letónia começaram a testar novas ligações entre os seus servidores de aplicações de rastreio, anunciou a Comissão Europeia esta segunda-feira (14).

O novo sistema "garantirá que os aplicações funcionem sem problemas também através das fronteiras", destacou o Executivo da UE.

"Os utilizadores precisarão apenas de instalar uma aplicação [nos seus telemóveis] e ainda poderão informar dar conta de testes de diagnóstico positivos, ou receber um alerta, inclusivamente se viajarem para o estrangeiro", acrescentou a entidade.

Bruxelas está a tentar coordenar as 27 capitais da UE com o intuito de encontrar mecanismos para rastrear as vítimas da pandemia e controlar melhor os novos surtos.

Vários Estados-membros seguiram adiante com as suas próprias aplicações de rastreio de contactos, porém não são totalmente compatíveis entre si. Isso prejudica os esforços para monitorar a propagação da epidemia.

Países como França e Hungria, que criaram um conjunto centralizado de dados, dificilmente poderão participar do sistema da UE.