Num comunicado publicado na sua página na rede social Facebook, a Misericórdia de Redondo indicou que se registou a morte de mais um utente, o que totaliza seis vítimas mortais devido ao surto.

Além disso, lamentou a instituição, morreu um outro idoso que não tinha covid-19.

O surto de covid-19 infetou 76 pessoas da instituição, das quais 56 utentes e 20 funcionários. Quatro idosos tiveram resultados negativos nos testes, assim como 39 trabalhadores.

Dos utentes infetados, 19 continuam com resultados positivos, 30 já recuperaram e seis morreram.

“Neste momento, temos um utente internado no Hospital do Espírito Santo [de Évora]”, disse a misericórdia.

Já em relação aos funcionários, 12 estão recuperados, mas oito continuam com resultados positivos nos testes, mantendo-se em isolamento profilático em casa.

O primeiro caso de covid-19 no Lar António Manuel Fernandes Piteira foi o de uma funcionária que apresentou sintomas da doença da covid-19 no dia 17 deste mês, tendo, depois, realizado um teste com resultado positivo para o coronavírus SARS-CoV-2.

Portugal registou na quarta-feira 240 mortes relacionadas com a covid-19 e 9.083 casos de infeção com o novo coronavírus, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS), cujo boletim diário revelou estarem internadas 6.684 pessoas, menos 91 do que na terça-feira, das quais 877 em unidades de cuidados intensivos (mais 25).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 2.253.813 mortos resultantes de mais de 103,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, enquanto em Portugal morreram 13.257 pessoas dos 740.944 casos de infeção confirmados.