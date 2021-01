Segundo informação disponibilizada hoje no seu ‘site’, na sequência do recolhimento domiciliário anunciado pelo Governo, em vigor a partir das 00:00 de sexta-feira, o santuário anuncia que “manterá o seu programa oficial, suprimindo, de segunda a domingo, a missa das 16:30, na Basílica da Santíssima Trindade, e, ao domingo, a oração comunitária de Vésperas, às 17:30, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima”.

A bênção dos veículos, ao domingo à tarde, também não se realiza.

A mesma informação adianta que “as lojas físicas e livraria do Santuário de Fátima estarão encerradas, mantendo-se o atendimento através da loja ‘online’, em www.store.fatima.pt”.

“Durante o período de confinamento, os postos de informação, os espaços museológicos e o atendimento da reitoria estarão também encerrados, mantendo-se o atendimento telefónico”, adianta o santuário, esclarecendo que, “com os mesmos horários, mantêm-se as capelas do Santíssimo Sacramento e a da Reconciliação”.

O santuário, no concelho de Ourém, refere ainda que, neste período, no qual a mobilidade será reduzida ao essencial, o templo mariano “estará próximo dos peregrinos através da transmissão em direto da missa das 11:00 e da recitação do Rosário, às 18:30, na Capelinha das Aparições”.

“Ambas as celebrações podem ser seguidas em www.fatima.pt/pt/pages/transmissoes-online e nas redes sociais, canais que o Santuário de Fátima irá privilegiar durante o confinamento”, acrescenta.

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou na quarta-feira que Portugal vai “regressar ao dever de recolhimento domiciliário”, tal como em março e em abril de 2020.

Entre as medidas para o novo período de confinamento foi anunciado que os funerais vão estar condicionados em número de pessoas e sem aglomerações, e que são permitidas outras cerimónias religiosas.

Já hoje, a Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) decidiu que ficam suspensas ou adiadas as celebrações de batismos, crismas e casamentos, face ao que classifica como “gravíssima situação de pandemia” que Portugal vive.

Tendo em conta as orientações governamentais, a CEP salienta que são mantidas as celebrações litúrgicas, nomeadamente a eucaristia e as exéquias (cerimónias fúnebres e funerais), segundo as orientações da Conferência Episcopal Portuguesa de 08 de maio de 2020, emanadas em coordenação com a Direção-Geral da Saúde. Todas as restantes celebrações devem ser suspensas ou adiadas.

A Conferência Episcopal Portuguesa recomenda ainda que outras atividades pastorais se realizem de modo digital ou sejam adiadas.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.979.596 mortos resultantes de mais de 92,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 8.384 pessoas dos 517.806 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

O concelho de Ourém registava, em 08 de janeiro, 1.575 casos do novo coronavírus desde o início da pandemia, em março do ano passado, mantendo-se 581 ativos, de acordo com informação no ‘site’ do Município de Ourém, no distrito de Santarém.

No mesmo período, recuperaram da doença 975 pessoas, registando-se ainda 19 óbitos.