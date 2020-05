A colaboração, de acordo com o membro do Governo, tem de envolver o setor social, as empresas e sistemas científicos, "que representam uma das maiores riquezas da União Europeia".

"Finalmente, temos um desafio de cooperação, porque o que a União Europeia se propõe não é a obter um recurso para o seu próprio uso exclusivo ou predominante, mas, antes, em liderar o esforço mundial para que se consiga ter o mais depressa possível uma vacina. Uma vacina que seja um recurso universal, um meio ao dispor de todos", acentuou Augusto Santos Silva.