"Há problemas na Flórida, muitos nova-iorquinos deslocam-se para sul. Não queremos isso", reclamou Trump no Twitter.

Enquanto os cientistas procuram uma cura para a pandemia, o isolamento social é, no momento, a medida mais drástica à disposição dos governos para conter a expansão do novo coronavírus. Cerca da metade da população mundial está submetida a algum tipo de isolamento.

A Rússia, único grande país que ainda não ainda não tinha adotado medidas de confinamento generalizado, decidiu fechar este sábado os restaurantes e a maior parte do comércio. Desta forma, as autoridades esperam que os russos permaneçam em casa, apesar da ausência de um decreto. O país também vai fechar totalmente as suas fronteiras terrestres a partir de segunda-feira, após suspender quase todas as ligações aéreas esta semana.

No Brasil e México, países que resistiram até ao último momento à ideia de decretar o isolamento social da população, a pressão aumenta. O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pediu aos mexicanos que fiquem em casa.

No Brasil, um tribunal federal do Rio de Janeiro proibiu o governo federal de divulgar propaganda contra as medidas de isolamento. O presidente Jair Bolsonaro minimiza a gravidade da pandemia, que chama de "gripezinha", e iniciou uma campanha contra as medidas de confinamento decretadas em vários estados, como Rio de Janeiro e São Paulo.

Comboio já chega a Wuhan

A China tenta, aos poucos, regressar à normalidade, com a chegada de um comboio à cidade de Wuhan, onde a COVID-19 foi detetada pela primeira vez no mundo, e que, há mais de 60 dias, vive praticamente isolada.

Neste sábado, um comboio parou em Wuhan pela primeira vez desde o início da pandemia. Até então, ninguém estava autorizado a entrar na cidade, com exceção dos profissionais da saúde e trabalhadores responsáveis pelo transporte de artigos de primeira necessidade.

"Eu e a minha filha ficamos emocionadas quando o comboio se aproximou de Wuhan", disse uma mulher de 36 anos, que preferiu não revelar o nome.

Devido à quarentena, ela não via o marido há 10 semanas. Uma eternidade para a filha. "Ao vê-lo, ela correu para o pai e eu não consegui evitar o choro", afirmou à AFP.

As pessoas que desejam entrar na cidade são cuidadosamente examinadas: medição de temperatura, controlo de identidade e perguntas sobre as deslocações anteriores.

Sem abraços

O isolamento também tem impacto psicológico, aumenta a depressão, a ansiedade e outros problemas de saúde mental, segundo a Cruz Vermelha. "Até em zonas de conflito podemos abraçar-nos quando temos medo. O terrível desta situação é a falta de contacto físico", afirmou um diretor da organização.

"O mais duro era durante a noite, não podia dormir, a angústia invadia o quarto. Durante o dia, passavam os médicos, os funcionários da limpeza, os que traziam a comida. À noite chegavam os pesadelos, a morte espreitava", declarou Fabio Biferali, um cardiologista de 65 anos, de Roma, que passou oito dias "isolado do mundo", numa unidade de cuidados intensivos.